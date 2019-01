Rinforzi a centrocampo, incognita Piatek: il punto sul Genoa

© foto di Federico De Luca

Come al solito molto attiva la società del presidente Preziosi, che però stavolta non rivoluzionerà tutto come accaduto nel recente passato. Pezzella e Jandrei sono i primi due acquisti, mentre continuano gli incontri per le cessioni di gioielli, da Romero a Kouamé.

IN ENTRATA

Manca solo l'ufficialità, ma il portiere Jandrei e il difensore Pezzella sono già a disposizione di Cesare Prandelli. L'ex CT azzurro sta spingendo per avere rinforzi in mezzo al campo: il primo nome sulla lista è quello di Stefano Sturaro; il Grifone segue anche Krunic, Murgia, Rog e Bertolacci. Con l'arrivo del terzino dell'Udinese, tramonta quasi definitivamente la pista-Barreca.

IN USCITA

Nella trattativa con la Juventus per il ritorno di Sturaro si è parlato del giovane difensore Cristian Romero, che i bianconeri hanno bloccato per la prossima stagione. Anche il Napoli sembra aver chiuso per l'acquisto di Kouamé (nonostante l'inserimento proprio della Vecchia Signora), che resterà in Liguria fino a giugno. E poi c'è Piatek, sulle cui tracce ci sono soprattutto Milan e Real Madrid, insieme a Juve, Roma e Napoli. Il polacco sembra ansioso di raggiungere il club campione d'Europa e del mondo in carica. Zukanovic e Lapadula piacciono a mezza Serie A, Marchetti cerca squadra per rilanciarsi.