Rinforzo da Cagliari, il Milan continua a bussare: il punto sul Sassuolo

Un ritocco in difesa, qualche cessione se arriveranno richieste adeguate. Il Sassuolo, fedele alla definizione del mercato invernale, a gennaio pensa soprattutto a riparare. Fatte salve offerte irrinunciabili.

IN ENTRATA

Il rinforzo arriva (dovrebbe arrivare?) da Cagliari: è ben avviata la trattativa per Fabio Pisacane (qui), più complicato pensare a Romagna, sempre dei rossoblù. In secondo piano gli altri obiettivi, da Bogdan a Ranocchia. Per il futuro, occhi sul giovane Abdallah Basit, mediano dell'Arezzo sotto contratto coi toscani fino al 2020, (qui).

IN USCITA

Il Milan continua a bussare: Stefano Sensi è l'obiettivo numero uno dei rossoneri, raffreddati dalla valutazione dei neroverdi (qui), ragion per cui dalle parti di Milanello hanno iniziato a ragionare con maggior interesse ad Alfred Duncan. Per ora, comunque, tutto fermo e freddo. A differenza dell'interesse dell'Udinese nei confronti di Enrico Brignola, che però è un pupillo di De Zerbi. Definite, o quasi, alcune cessioni verso la Serie B: Tripaldelli va al Crotone (qui), Scamacca è conteso da diversi club tra cui il Lecce (qui). Chiudiamo con gli attaccanti: saluterà Marcello Trotta, fin qui ai margini del progetto emiliano. Brescia, Frosinone ed Empoli hanno bussato per lui. Sempre l'Empoli e in questo caso il Parma sono su Alessandro Matri. Cristian Dell'Orco è a un passo dal Chievo (qui le ultime).