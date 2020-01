© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui rinnovi di casa Napoli. Le situazioni più calde riguardano Nikola Maksimovic, Arek Milik e Piotr Zielinski: per il primo non dovrebbero esserci problemi, esiste una base di accordo fino al 2024 con stipendio da 1,5 milioni a stagione. Più complicate le situazioni dei due polacchi: Milik chiede 4 milioni per 4 anni a fronte di un'offerta da 3 all'anno, con l'attaccante che non vuole la clausola rescissoria. Situazione simile per Zielinski, che per firmare chiede uno stipendio ben più alto rispetto al milione e 100mila euro attuale.