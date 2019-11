Rinnovi e obiettivi: l'Inter punta sul duo di Avellaneda

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il ritorno del campionato si avvicina, ma mai come in questo caso la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali è stata propedeutica allo sviluppo di tematiche di mercato che minacciano di diventare attuali a stretto giro di posta. Il primo argomento da tenere in considerazione è quello legato ai rinnovi di contratto, e se la Juventus ha completato quello di Leonardo Bonucci blindandolo sino al 2024, l’Inter dovrà provvedere al più presto a fare lo stesso con Lautaro Martinez. Gli apprezzamenti da Barcellona sono costanti e per questo anche preoccupanti, l’alba del nuovo progetto non può prescindere da uno dei giocatori che più degli altri lo sta identificando per rendimento e percorso di crescita. L’obiettivo sarà allungare la scadenza e innalzare se non eliminare la clausola rescissoria da 111 milioni che non fa dormire sonni tranquilli. Sempre da Avellaneda ha mosso i passi della sua carriera Rodrigo De Paul, ovvero il primo nome sulla lista nerazzurra per dare qualità alla propria mediana a gennaio: difficile abbattere il muro eretto dai Pozzo, che per definizione sono restii a cessioni importanti a campionato in corso. La ricerca di un attaccante accomuna Milan e Roma: il nome di Ibrahimovic è una suggestione rossonera che potrebbe concretizzarsi invece sponda Bologna, per i giallorossi un’idea porta a Kean: da valutare assieme al riscatto di Smalling magari corredato dai sacrifici di Florenzi e Perotti. E poi c’è il Napoli, in cui ogni discorso è prematuro in virtù di un progetto non più blindato indissolubilmente al nome di Ancelotti. Si pensa all’immediato, agli impegni con Milan e Liverpool. E poi si potrà iniziare a pensare di programmare…