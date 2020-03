Rinnovi Juventus, dopo Szczesny e Cuadrado ecco Matuidi. E su Dybala torna il sereno

Rinnova o non rinnova? Nei giorni dell’incertezza per il Coronavirus, La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia fatale che certi appuntamenti slittino: rinvii forzati o di comodo? In casa Juventus, ad esempio, è stata appena sbrogliata la matassa per il futuro di Szczesny, dopo aver concordato la conferma di Cuadrado sino al 2022. A parole, nel frattempo, è stata raggiunta un’intesa anche con Matuidi. Un discorso a parte meritano Buffon e Chiellini: la loro conferma va oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi la ruota gira, anche se in agenda prima o poi ci saranno altre trattative.

Torna il sereno - Ora che è tornato il sereno per Dybala, cala anche la tensione su quel nuovo patto contrattuale a cui l’argentino tiene molto. Paratici ha inviato messaggi rassicuranti ad Antun, il rappresentante della Joya, sminando il possibile campo di battaglia. Prima o poi, però, la trattativa dovrà nascere attorno ad un tavolo.