Rinnovi, riscatti, nuovi acquisti a gennaio: il punto sul mercato del Milan

Il punto sulle prossime mosse di mercato del Milan attraverso MilanNews.it, portale di riferimento del mondo rossonero. Questo quanto riportato nell'editoriale di oggi.

Per Donnarumma si procede nelle discussioni, anche se sembra che la strada sia in dirittura d’arrivo. Con Ibrahimovic i discorsi verranno fatti a fine stagione, ma la volontà è quello di tenerlo ancora. Per Calhanoglu, invece, le acque si muovono così come si muoverà a breve Gordon Stipic per arrivare a Milano per arrivare a ridurre le distanze tra domanda ed offerta. I rossoneri hanno anche avviato i primi contatti con George Atangana per rifare il contratto di Kessie (portarlo al 2024) e presto vedranno anche i nuovi rappresentanti di Calabria per prolungare ulteriormente il contratto. La volontà del club è anche quella di trovare una cifra reale su Brahim Diaz con il Real Madrid e per Diogo Dalot con lo United. In più ci si avvicina al mercato di gennaio, con Kabak e Simakan nomi sempre più seguiti con il turco dello Schalke che vuole andare via dalla società tedesca, in piena caduta libera in Bundesliga.