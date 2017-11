Rinnovo De Vrij, tormentone (quasi) ai titoli di coda. Ma non evita l'addio

© foto di Federico Gaetano

"Presto arriveranno notizie positive". Nella serata di ieri, pochi minuti prima dell'inizio del match contro il Nizza, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare s'è così espresso sulla lunga e tormentata trattativa per il rinnovo del contratto di Stefan de Vrij.

Almeno per il dirigente bianconceleste siamo ormai giunti ai titoli di coda. Una linea data in pasto alla stampa che non è la stessa dell'altra parte perché il difensore olandese, dopo la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, non s'è espresso esattamente con la stessa convinzione e fiducia: "Non ho parlato con i miei procuratori, non so niente. Io spero che si trovi un accordo che accontenti i miei desideri".

E qui arriva il punto: quali sono i desideri di De Vrij? Non c'è dubbio che anche il difensore orange voglia rinnovare il contratto, evitare di andare via da un club che lo sta consacrando come uno dei migliori difensori della Serie A a parametro zero. Ma l'ex Feyenoord non vuole nemmeno legarsi alla società capitolina con un contratto che potrebbe in futuro tramutarsi in una prigione perché contenente una clausola troppo alta, troppo oltre il suo reale valore di mercato.

Ecco perché una clausola da 25-30 milioni di euro può diventare presto la soluzione in grado di accontentare tutti. Sia il giocatore che la Lazio, consapevole di non poter tirare troppo la corsa visto che l'attuale accordo scade a giugno.