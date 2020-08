Rinnovo Gattuso, può essere il giorno giusto. Chiederà al Napoli di eliminare le clausole

Giornata calda in casa Napoli per ciò che riguarda il rinnovo del contratto di Gennaro Gattuso. Quest'oggi a Capri, il tecnico incontrerà il presidente De Laurentiis per rinnovare il contratto.

Sull'edizione odierna de 'Il Mattino' si fa il punto su una trattativa destinata ad andare a buon fine: Gattuso rinnoverà fino al 2022 o al 2023 e sull'accordo economico non ci saranno grosse trattative. L'unica richiesta che farà Gattuso - si legge - sarà quella di eliminare opzioni, clausole, penali e tutto il resto. Gattuso vuole continuare ad allenare il Napoli senza preoccupazioni di questo tipo.