Rinnovo Icardi, il tweet di Wanda ha fatto stupire e indispettire l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tweet di Wanda Nara sul rinnovo di Icardi ha fatto indispettire e stupire tutta l'Inter. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale la moglie e manager dell'attaccante ha cercato di forzare la mano e prendersi la scena pur non avendo ricevuto ancora nessuna bozza di contratto. I colloqui tra le parti, in questo momento di transizione interna alla società, sono fermi e a Wanda è arrivata finora solamente una proposta - non negoziabile secondo i nerazzurri - da sei milioni netti a stagione tra parte fissa e bonus.