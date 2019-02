© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky' , l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta s'è così espresso sul momento di Mauro Icardi: Icardi è un bravo ragazzo e dalla sua mette sempre il massimo dell'impegno. Certo, è giovane e anche lui ha margini di miglioramento, non mi sembra giusto metterlo sul tavolo degli imputati. Quando ci sono queste situazioni di crisi tutti sono colpevoli, se di colpe bisogna parlare. Ma voglio avere ancora una visione ottimistica e credo si possa affrontare questo finale di campionato nel migliore dei modi. Dobbiamo migliorare dal punto di vista della continuità".

Ha influito la questione rinnovo del contratto sulle prestazioni di Icardi?

"Credo proprio di no. Gli aspetti contrattuali non possono e non devono condizionare un giocatore come lui, queste sono dinamiche che si ritrovano in tutte le squadre. C'è la moglie che lo rappresenta e lui deve stare tranquillo".