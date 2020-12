"Rinnovo? Il contratto non è una priorità per me". Rivedi Gattuso dopo AZ-Napoli

“Cristiano (Giuntoli, ndr) ha detto che siamo vicini”. Dopo l’1-1 contro l’AZ, Gennaro Gattuso torna anche sulle parole del ds del Napoli, che ha parlato di scambio di documenti in corso per il rinnovo del tecnico: “Vediamo… I contratti non sono la priorità per me: conta il quotidiano. Chi di dovere sta lavorando, a me non fanno impazzire i contatti: posso averlo anche di 4-5 mesi. Mi piace parlare e lavorare sul campo. So di essere pesante, ma sono fatto così: ho provato a fare sto lavoro in maniera diversa e non ci riesco”.