Rinnovo Inzaghi, taglio stipendi e bonus: i nodi che la Lazio deve sciogliere prima della ripresa

La Lazio tornerà in campo nella serata di mercoledì 24 giugno e secondo il Corriere dello Sport entro quella data la società biancoceleste dovrà sciogliere alcuni dubbi con l’intervento diretto del presidente Claudio Lotito. La priorità resta il rinnovo del tecnico Simone Inzaghi: l’attuale scdenza è fissata al 2021, possibile che Lotito proponga un prolungamento fino al 2023 o fino al 2022 con opzione a favore del club. Per quanto riguarda lo stipendio, facile prevedere un aumento dagli attuali 2 milioni più bonus a circa 3 milioni.

Taglio stipendi e premi squadra - Gli altri due temi sul tavolo sono legati al taglio degli stipendi per i mesi di lockdown e i premi per gli obiettivi raggiunti: la proposta di Lotito è quella di tagliare gli stipendi dei mesi di marzo e aprile per poi alzare i premi Scudetto e Champions League: in quest’ottica si parla di una proposta complessiva da circa 10 milioni di euro.