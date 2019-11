Rinnovo Lautaro, clausola tolta o raddoppiata? Inter studia doppia strada

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nella giornata di ieri vi abbiamo anticipato la possibilità rinnovo per Lautaro Martinez con l'Inter a partire da dicembre, quando il suo entourage tornerà in Italia. Uno dei nodi principali della questione sarà la clausola da 111 milioni che l'Inter potrebbe togliere, mentre secondo FcInterNews la strada potrebbe essere un'altra: in particolare Marotta e Ausilio potrebbero optare per una soluzione al raddoppio, portando la clausola per liberare il Toro a 222 milioni di euro. Tanti quanti ne ha spesi il PSG per strappare Neymar al Barcellona, tanto per capirci. Parallelamente l'argentino vedrebbe salire il proprio stipendio a oltre 3 milioni netti più bonus fino al 2024.