Rinnovo Mancini? Gravina: "Nessuna deadline. Ama la maglia azzurra e presto prolungheremo"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nella sua intervista a Radio Rai, ha parlato anche della Nazionale e del possibile rinnovo di Mancini come ct: "Non c'è nessuna deadline, mi appello all'amore di Roberto per la maglia azzurra e per i suoi ragazzi. Credo che a breve troveremo un accordo per il prolungamento del suo contratto con la Nazionale italiana. Il ct sta raccontando una nuova storia a tutti gli italiani e gli dobbiamo essere grati. La Nazionale genera entusiasmo tra i tifosi e questo si vede".