Rinnovo o addio in estate: Milik-Napoli, vanno avanti i contatti per discutere del rinnovo

Proseguono i contatti tra il Napoli e Arkadiusz Milik per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Anche recentemente il club partenopeo ha colloquiato con l'entourage del bomber polacco, senza però trovare l'accordo per il prolungamento (non c'è accordo sulla clausola da inserire).

Le due parti si aggiorneranno nuovamente nelle prossime settimane ma è chiaro - scrive il 'Corriere dello Sport' - che se in estate non ci sarà un nuovo contratto la sua cessione a quel punto sarà quasi scontata. De Laurentiis, infatti, non può permettersi di perdere un altro suo big a parametro zero.