© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce da un Europeo sicuramente non positivo, Moise Kean, grazia a quanto dimostrato nelle scorse settimane, continua ad attirare l'interesse di diverse squadre in giro per l'Europa. Come spiega Gazzetta.it sul giocatore c'è l'Ajax, ma non solo: la Juve non vorrebbe perderlo, ma già nello scorso gennaio l’Ajax si era fatto avanti. Anche l’Everton aveva fatto un sondaggio e secondo il quotidiano il club di Liverpool sarebbe disposto ad investire almeno 30 milioni per il gioiello bianconero.