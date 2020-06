Rinnovo Roma-Mkhitaryan, il CEO Fienga: "Felici che voglia far crescere il nostro progetto”

La Roma ha da poco comunicato di avere esteso la durata del prestito di Henrikh Mkhitaryan fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-2021. "Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di restare con noi e di aiutarci a far crescere il nostro progetto”, ha dichiarato il CEO Guido Fienga. “Gli obiettivi della Roma non cambiano e noi vogliamo avere nel nostro club chi, come Miky, dimostra sempre impegno, professionalità e sacrificio, onorando i nostri colori e i nostri tifosi. Auguro a Micky di restare a lungo alla Roma e lo ringrazio per averci donato un nuovo lupacchiotto".

Henrikh è partito da titolare in entrambe le partite giocate dalla Roma dalla ripresa del campionato dopo l'interruzione dovuta all'emergenza Covid-19. Ai giallorossi restano da giocare ancora 10 incontri di Serie A e la fase finale dell'Europa League prevista ad agosto.