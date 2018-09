© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar. Il difensore slovacco ieri ha ammesso che i colloqui con l'Inter sono in corso, ma al momento ancora non c'è l'intesa: l'ex Sampdoria chiede più di 3.5 milioni di euro netti a stagione, gli stessi che a Manchester gli offre José Mourinho, mentre il club nerazzurro di parte fissa è pronto a offrirgli 2.5 milioni di euro. Al momento quindi parti distanti: più vicini, si legge, i rinnovi per Icardi e Brozovic.