Rio Ave-Milan 0-0 al 45'. Poche emozioni, ancor meno tiri in porta. Pioli dovrà cambiare qualcosa

vedi letture

Poche emozioni a Vila do Conde fra Rio Ave e Milan. Zero reti, zero tiri in porta, ritmi blandi e vento che condiziona lo svolgimento dell'incontro.

Stefano Pioli si presenta in Portogallo con Daniel Maldini unica punta, preferito a Lorenzo Colombo. Una scelta che sorprende, viste le condizioni atmosferiche e che al momento non ripaga, con il 18enne che pur non lasciando riferimenti ai difensori avversari fatica a trovare spazi e occasioni, venendo facilmente controllato. Per il resto, rispetto a Crotone si rivede Bennacer in mezzo al campo al posto di Tonali. Calhanoglu, luce dei rossoneri in assenza di Ibra, è stato fin qui appannato e la manovra ne risente. Castillejo non dà segnali incoraggianti, anzi. Il Rio Ave si presenta guardingo, controlla e col passare dei minuti prende coraggio, al punto da mostrarsi nel finale più intraprendente. Pioli è chiamato a cambiare qualcosa per conquistare il pass per la fase a gironi.