Rio Ave-Milan 1-1 al 90'. Saelemaekers illude, Geraldes la riprende. Si va ai supplementari

Stefano Pioli si presenta in Portogallo con Daniel Maldini unica punta, preferito a Lorenzo Colombo. Una scelta che sorprende, viste le condizioni atmosferiche e che al momento non ripaga, con il 18enne che pur non lasciando riferimenti ai difensori avversari fatica a trovare spazi e occasioni, venendo facilmente controllato. Per il resto, rispetto a Crotone si rivede Bennacer in mezzo al campo al posto di Tonali. Calhanoglu, luce dei rossoneri in assenza di Ibra, è stato fin qui appannato e la manovra ne risente. Castillejo non dà segnali incoraggianti, anzi. Il Rio Ave si presenta guardingo, controlla e col passare dei minuti prende coraggio, al punto da mostrarsi nel finale più intraprendente.

L'ingresso a inizio ripresa di Brahim Diaz cambia le carte in tavola. Lo spagnolo si presenta accelerando immediatamente la manovra, mettendo subito in difficoltà i lusitani, garantendo superiorità numerica. Da un suo spunto nasce il corner che permette al Milan di sbloccare la partita: calcia Calhanoglu, Saelemaekers stoppa al limite e di destro supera il portiere con un preciso rasoterra.

Partita che sembra in discesa, considerata anche la leggerezza dell'avversario. Pioli inserisce Leao per chiudere i conti, invece cinque minuti dopo il suo ingresso è il Rio Ave a segnare, al primo vero affondo. Mané e Piazon duettano, la palla finisce a Geraldes che entra in area e con un violento sinistro supera al 72' Donnarumma. Il pari fa piombare il giovane Milan nello sconforto e lo si evince dai tanti errori in fase di impostazione e l'inconsistenza offensiva. Si va ai supplementari.