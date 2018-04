Rio Ferdinand critica Di Francesco: "Schierata la Roma in modo ridicolo"

© foto di Image Sport

Ai microfoni di BT Sport, l'ex difensore Rio Ferdinand ha commentato le scelte tattiche di Eusebio Di Francesco dopo Liverpool-Roma 5-2: "Il modo in cui è stata schierata questa squadra è ridicolo. Tattiche scolastiche. Non avrà avuto tempo per vedere il Liverpool in questa stagione, come stanno giocando sulla linea di centrocampo, il loro pressing. Non c’è stata pressione sulla palla da parte della Roma e hanno difensori che non sono veloci. Si è messo nelle mani del Liverpool. Penso che l’allenatore della Roma debba prendersi la piena responsabilità per il risultato".