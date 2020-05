Riparte il calciomercato, ma i club hanno poche risorse: sessione di scambi e spese mirate

Cambia il calcio, cambia anche il mercato. Azzerati i ricavi derivanti dal botteghino, rimodulati i contratti degli sponsor e in assenza dell'ultima rata dei diritti televisivi, tanti club potrebbero trovarsi di fronte ad una crisi economica e potrebbero essere costretti a vendere per sanare i conti. E' il caso di Inter, Roma e Milan su tutti (ma i nerazzurri hanno già venduto Icardi). Più in generale, la prossima sarà una sessione dilatata e fatta soprattutto di scambi. L'obiettivo delle società è quello di non svalutare i calciatore e, anche tramite gli scambi, provare a fare plusvalenze. A riportarlo è il Corriere dello Sport.