© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio. Dopo il tormentone della scorsa stagione, riparte il valzer in vista di questa estate. "Non è in vendita ma se dovesse arrivare un'offerta importante la valuteremo". Sulla Juventus. "Conoscendola non me lo chiederà". I bianconeri non alzeranno la proposta da 70 milioni di euro fatta la scorsa stagione ma il piano A non è Milinkovic-Savic ma Paul Pogba. Sul quale c'è sì il Real Madrid ma per il quale la Juve può proporre al Manchester United contropartite come Paulo Dybala, Joao Cancelo e Alex Sandro.