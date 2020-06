Riparte la A, Ambrosini snobba la Lazio: "Faccio fatica a non vedere la Juve favorita"

vedi letture

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, parla della ripresa del campionato dagli studi di Sky, dove è opinionista fisso: "Faccio fatica a non pensare che la Juve sia favorita per lo Scudetto, con tutto il rispetto per la Lazio. La differenza tra le due rose è ancora troppo marcata". In classifica invece, la distanza tra le due è di appena 1 punto.