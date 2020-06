Riparte la A: la Juve ritrova le colonne e ha una rosa XL. Ma anche il caso Pjanic

Il Corriere della Sera fa il check alle squadre di Serie A in vista della ripresa. In casa Juventus tra i punti positivi ci sono sicuramente i ritorni di due colonne come Chiellini e Khedira e, con l'ottica di un calendario serrato, anche una rosa ben più che lunga. Le cinque sostituzioni paiono infatti premiare la panchina xl della Juventus ma tra i casi 'contro' c'è un Miralem Pjanic che è al centro del mercato e che anche atleticamente potrebbe non reggere l'intensità del calendario e del gioco di Sarri.