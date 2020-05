Riparte la A, le semifinali di Coppa Italia alle 20.45: prima Juve-Milan, il 14 Napoli-Inter

In attesa dell'ufficialità da parte della Lega, sempre impegnata in un nuovo Consiglio dopo l'Assemblea, le parti stanno limando gli ultimi dettagli sulla ripresa. Via con la Coppa Italia. Le due semifinali di ritorno sono il 13 giugno (Juventus-Milan, ore 20.45) e il 14 (Napoli-Inter, ore 20.45). La finale il 17 giugno a Roma allo Stadio Olimpico. Le date e gli orari, però, sono ancora ufficiosi e in attesa di essere vidimati dal Consiglio in corso.