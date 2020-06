Riparte la A, nodo quarantena: da oggi zona rossa. Potrebbero già saltare alcune partite

Quella appena iniziata è la settimana che ci porterà alla ripresa del calcio italiano, con le sfide di Coppa Italia tra Juventus e Milan e tra Napoli e Inter. Dalla prossima settimana via poi alla Serie A ma il Corriere dello Sport di questa mattina parla del nodo quarantena, che potrebbe far saltare il banco ancora prima di ricominciare. A pochi giorni dal via i parametri dei medici diventano obbligatori e rigorosi: un eventuale positivo farebbe partire l'isolamento per 14 giorni mettendo subito a rischio il calendario faticosamente concepito.