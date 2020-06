Riparte la Coppa Italia: Buffon era dolorante pre-lockdown. Oggi torna a caccia di Mancini

La Coppa Italia che riparte è, anche, questione di record. E da questo punto di vista, c’è chi guarda tutti dall’alto: Roberto Mancini. Il ct dell’Italia, che poi da allenatore ha ribadito la sua predisposizione a questa competizione, è ad oggi il calciatore che ha alzato più volte il trofeo, in ben 6 occasioni (4 con la Lazio, 2 con la Sampdoria). Una striscia che oggi è insidiata.

Gianluigi Buffon a quota 5. Il portiere della Juventus, oggi secondo di Szczesny ma sempre titolare in questo torneo (e quindi anche stasera), ha vinto la coppa nazionale in ben cinque occasioni. Con un’altra affermazione agguanterebbe il Mancio. E, dato il rinnovo alle porte, l’anno prossimo potrebbe anche superarlo. Sarebbe l’ennesimo record, per uno come Buffon che dei primati ha ormai fatto il pane quotidiano. E in un certo senso “ringrazia” i tre mesi trascorsi: a inizio marzo era infatti a rischio, dolorante per la lombalgia, questa sera difenderà i pali della Vecchia Signora dal primo minuto. Appuntamento alle 21, torna la Coppa Italia.