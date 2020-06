Riparte la Coppa Italia - Juve a caccia della quattordicesima, il Milan non la vince dal 2003

vedi letture

La Juventus prova a staccare tutti, ancora di più. Questa sera alle 21 ripartirà la Coppa Italia: primo appuntamento la semifinale di ritorno tra i bianconeri e il Milan, dopo l’1-1 di San Siro all’andata. Poi, domani, l’altra gara di ritorno, Napoli-Inter: questo caso si riprenderà dopo l’1-0 maturato per gli azzurri al Meazza.

Juve per la quattordicesima. I piemontesi guidano già l’albo d’oro della competizione, forti di ben 13 affermazioni (quattro in più della Roma seconda in questa graduatoria). Poi c’è l’Inter a quota 7, appaiata con la Lazio, (in foto, la premiazione dell'anno scorso), mentre Milan (lontano, correva l'anno 2003, l'ultimo successo) e Napoli seguono a 5: vincendo il trofeo, oltre ad assicurarsi un posto nella prossima Europa League, raggiungerebbero la Fiorentina per numero di coppe in bacheca.