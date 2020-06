Riparte la Coppa Italia - Sarri a caccia del primo trofeo in Italia: l’ha già vinta, ma in D

Vincere, non solo convincere. Dal suo arrivo alla Juventus, Maurizio Sarri ha avuto un imperativo categorico. Quello che è scolpito nel motto della società bianconera. Prima di tutto, anche prima del bel gioco per il quale l’allenatore toscano è stato chiamato alla corte che fu di Allegri, conta la bacheca. I trofei che vi sono dentro. O che (ancora) non vi sono, se parliamo del tecnico di Figline. Da oggi, dalla semifinale di Coppa Italia contro il Milan, riparte la sua corsa verso il successo. Sarebbe il primo, ad alti livelli, in Italia.

L’ha già vinta, in Serie D. Altri tempi, altre categorie. Allenava il Sansovino, trascinato tra i dilettanti a vent’anni dall’ultima volta e poi alle porte della C2, prima di salutare. La bacheca italiana di Sarri, che in carriera ha conquistato cinque promozioni si ferma lì: il campionato di Eccellenza vinto nel 2001, la Coppa Italia di Serie D nel 2003. Un vuoto se vogliamo assordante, visto che nelle tre stagioni al Napoli è riuscito ad accreditare i campani quale unica vera avversaria della Juve, senza però vincere. Un vuoto comprensibile, se consideriamo che, fino a poche stagioni fa, quasi mai Sarri ha guidato squadre da portare al trionfo.

Ora non è una scelta. Di mezzo c’è il campo, certo. Ma nelle intenzioni della Juve, si sa, l’opzione è unica: vincere. Sarri lo ha fatto ad alti livelli, è vero, con l’Europa League al Chelsea. Gli manca, tra i professionisti, l’affermazione nazionale. Che, a essere onesti, si chiama soprattutto Scudetto. La Coppa Italia, però, sarebbe un bell’antipasto. Prima c’è da superare il Milan, nella semifinale di questa sera.