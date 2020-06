Riparte la Coppa Italia - Sarri il comunista e il Milan: sfida al passato che non c'è stato

La sigaretta in bocca, la tuta, la barba spesso incolta. E poi una, presunta, passione sinistra. Tutti tratti caratteristici, limati in tempi recente dai dettami dello stile sabaudo, di Maurizio Sarri. Che questa sera, da allenatore della Juventus, sfiderà in semifinale di Coppa Italia il Milan. Quello che, in una realtà parallela, sarebbe potuto essere il suo passato. O chissà, perché no, il suo presente.

Corre l’anno 2015. Il tecnico di Figline è reduce dall’ottima stagione alla guida dell’Empoli. I toscani fantasticano su una sua permanenza, ma di Sarri si parla già per le parti più nobili della classifica. Chi meglio di un sacchiano come lui, per guidare la rinascita del Milan? Forse la pensa così Adriano Galliani, che studia il post-Inzaghi e lo individua in Sarri. Lo ha rivelato lui stesso di recente: “Fu vicinissimo al Milan”. Lo propone a Berlusconi, ma la soluzione non convince l’ex Cavaliere.

”No, è comunista”. Sul punto, solo indiscrezioni, nessuna conferma diretta. Ma non fatichiamo a immaginare che le idee politiche abbiano avuto sempre una certa considerazione in casa Milan. Negli anni, da Zaccheroni ad Allegri, i rumor in tal senso su tecnici rossoneri sospetti di simpatie “sinistre”, sempre smentiti per la verità, si sono sempre susseguiti. Sarà per il credo politico, sarà per questioni di immagine o per convinzioni tecniche, Berlusconi non approva Sarri. È un momento sliding doors: il toscano va al Napoli, dove fa le sue fortune. E sull’ideologia si costruisce anche buona parte del suo rapporto con la piazza. Il Milan chiama Mihajlovic, poi sostituito da Brocchi, a cui poi è succeduto Montella e via dicendo. Che Sarri avrebbe cambiato il corso della storia del Diavolo, nessuno può darlo per scontato. Magari sarebbe finito anche lui inghiottito dalle difficoltà del Milan. Oggi, lo ritrova da avversario in semifinale di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 21.