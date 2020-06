Riparte la Serie A. Dove eravamo rimasti? La classifica a tredici giornate dalla fine

Coi quattro recuperi di questo weekend, la Serie A tornerà ad avere, per tutti, altri tredici turni da giocare (un neanche un mese e mezzo, ndr). Ma dove eravamo rimasti prima della pandemia? Ad un campionato bellissimo, con lotte in ogni zona della classifica, compresa quella "rossa", dove l'incertezza regna sovrana, ma anche in alto, con due squadre in un punto e l'Inter che può avvicinarsi vincendo il recupero. A 103 giorni dall'ultima gara, Sassuolo-Brescia, questa la classifica aggiornata dopo la 26esima giornata, che come detto è stata giocata oltre tre mesi fa:

Juventus 63

Lazio 62

Inter 54*

Atalanta 48*

Roma 45

Napoli 39

Milan 36

Verona 35*

Parma 35*

Bologna 34

Sassuolo 32*

Cagliari 32*

Fiorentina 30

Udinese 28

Torino 27*

Sampdoria 26*

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 16

* una partita in meno