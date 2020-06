Riparte la Serie A. Marani: "Non sarà un campionato, ma un torneo. E la A non è pronta"

Matteo Marani, giornalista di Sky, analizza la ripresa del campionato di Serie A negli studi dell'emittente satellitare: "Non sarà un campionato, ma un torneo e il novanta per cento dei calciatori italiani non è abituato a giocare un torneo con questi ritmi, un grande torneo. I cambi saranno un fattore importantissimo, così tante partite saranno un fattore importantissimo. Non siamo mai stati fermi per tre mesi, anzi bisogna tornare al 1945".