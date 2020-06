Riparte la Serie A. Oggi incontro FIGC-Lega: addio playoff. Si discuterà dell'algoritmo

Altra giornata d’incontri sull’asse FIGC-Lega di Serie A. Questa mattina, dopo il comitato di presidenza, vi sarà una riunione tra al Federcalcio e le varie componenti. Il presidente FIGC Gabriele Gravina dovrebbe confermare la sua volontà di abbandonare l’ipotesi playoff per il completamento della stagione nel caso in cui questa dovesse nuovamente fermarsi e di discuterà dell’algoritmo necessario per la cristallizzazione della classifica. A tal proposito la Lega di Serie A farà la sua proposta: per ogni squadra media punti da moltiplicare alle partite che mancano.