Riparte la Serie A? Rummenigge: "Importante convincere la politica sul concetto di igiene"

"Il concetto di igiene, o protocollo sanitario, è la soluzione di tutto, anche in Italia è importante convincere la politica con questo concetto, perché la politica ti dà il permesso soltanto quando tu sei in grado di convincerla. Ha la responsabilità per tutto il popolo, e dà fiducia soltanto se è persuasa che tutto possa andare bene". Parla così, a La Gazzetta dello Sport, l'ad del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, il quale dà il suo personale consiglio alla Serie A per la ripartenza.

La Bundesliga va in fuga rispetto alle altre Leghe?

"Secondo me è una motivazione, non andiamo in fuga. Siamo stati i primi a riaprire, ma può essere anche una motivazione in più per gli altri Paesi, per una collaborazione con i politici, affinché in Italia, Spagna o Inghilterra si faccia così, si guardi all’esempio della Germania. Io incrocio le dita perché ricominciate anche in Italia: l’importante è ripartire".