Ripartenza Hellas. Low cost ma idee chiare per la Serie A

© foto di Francesco Grigolini – Fotoexpress

Il portafogli non è gonfio, sicché il direttore sportivo Tony D'Amico deve ricorrere a intuizioni e fantasia. A rapporti e stabilità, a solidità. A cercare di costruire un Hellas Verona certamente diverso, sicuramente potenziato, indubbiamente low cost. Perché i milioni non son certo garanzia di salvezza e successo ma certamente sono una bella rassicurazione. Necessità, virtù, la formazione di Ivan Juric riparte col diktat del saper sfruttare le occasioni al momento giusto. Ed è così che si sta muovendo il ds D'Amico. Sondando, valutando e vagliando. Perché il tetto a 25 delle rose costringe tanti club a cedere, a vendere, se non a svendere. Pure giocatori importanti, a ogni latitudine, ruolo, e prezzo. Poi ci sono gli obiettivi primari, indicati dal tecnico, ma la sostanza è chiara: rinforzarsi senza svenarsi perché non ce n'è voglia e forse anche disponibilità. Poco importa, però. Perché gli scaligeri studiano nomi che sono garanzie, vedi Marco D'Alessandro dell'Atalanta, che è jolly e giocatore capace di ricoprire tre e anche quattro ruoli, perfetto per gli schemi camaleontici di Juric. In casa Dea c'è l'intenzione di pescare presto un ariete come Andreas Cornelius, perché l'allenatore vuole una punta di fisico e il danese è nome economico ma giusto. L'occasione pesante è il ritorno possibile di Salvatore Bocchetti che ha nostalgia dell'Italia: dovrà decurtarsi pesantemente l'ingaggio ma può aver la garanzia di un ruolo da leader a Verona. Certezze, sorprese, occasioni. Koray Gunter in prestito dal Genoa è una da cogliere, Dusan Vlahovic della Fiorentina per l'attacco un'altra possibile. Può partire Samuel Di Carmine, magari destinazione Empoli. Può arrivare anche un regista, dal sogno Mirko Valdifiori alle altre ipotesi in A. "Servirà pazienza", dice Juric. Non solo. Pure fantasia. E non manca.