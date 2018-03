Ripartenza Toro: Mazzarri rispolvera Ljajic per sbancare Cagliari

© foto di Federico De Luca

Dopo un mese da incubo, con quattro sconfitte consecutive, il Torino riparte da Cagliari per chiudere nel migliore dei modi un campionato in cui i granata non hanno più obiettivi né nulla da chiedere. Walter Mazzarri per cambiare marcia opta inizialmente per quel 3-5-2 che è il suo marchio di fabbrica da sempre affidando l'attacco alla coppia Belotti-Falque con un centrocampo molto muscolare formato da Rincon, Baselli e Acquah. Un sistema che non dà però i frutti sperati contro un Cagliari attento che nel primo tempo ha anche le migliori occasioni per sbloccare il risultato. Mazzarri capisce però l'andazzo e a inizio ripresa getta nella mischia Adem Ljajic affidandosi alla sua qualità e alla sua fantasia passando a un altro suo marchio di fabbrica come 3-4-2-1. Il suo ingresso cambia la faccia ai granata che si abbattono sul Cagliari prima con Iago Falque, poi con lo stesso Ljajic nel giro di quattro minuti mettendo in ghiaccio la vittoria in terra sarda. Nel finale poi arrivano altri due gol firmati da Ansaldi e Obi, lanciato quest'ultimo in modo meraviglioso dal numero 10. Un poker che dà morale a una squadra che appariva depressa e che può rappresentare un punto di partenza per l'avventura dell'ex tecnico di Napoli e Inter sulla panchina del club torinese.