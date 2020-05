Ripartiamo, anzi no: dall'ok della FIGC al no della Serie A, i club contro il protocollo sulla ripresa

Vogliamo ripartire, anzi no. Nel giro di 24 ore, la Lega Serie A cambia completamente le carte in tavola, per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. E anche la ripartenza del campionato, a questo punto in alto mare.

L’ok della FIGC non basta. Nella giornata di mercoledì, la Federcalcio guidata da Gravina, peraltro auspicando un futuro ammorbidimento, ha rassicurato il governo e trasmesso al Ministro Spadafora un nuovo protocollo, che accoglieva i rilievi mossi dal CTS, il Comitato Tecnico Scientifico. Lo sbocco finale di una lunga e complicata trattativa, nel quale il calcio italiano sembrava aver finito per accettare i paletti posti dai consulenti scientifici dell’esecutivo. E invece no.

Per i club di A misure impraticabili. Analizzando la missiva e il documento di Gravina, è bufera in assemblea di Lega Serie A. Dietrofront. I toni meno concilianti sono probabilmente quelli dell’Inter di Marotta ma, come conferma pubblicamente Giulini, tutte le società ritengono inapplicabile il nuovo protocollo. Tanti e vari i punti critici, su tutti: il maxi-ritiro e le strutture a esso necessarie, la responsabilità del medico sociale, la quarantena dell’intera squadra in caso di nuovo contagio. Il problema? In pratica sono i paletti ritenuti invalicabili dal CTS. Nelle prossime ore andranno in scena, come annunciato dal comunicato diramato da via Rossellini, nuovi contatti per provare a modificare il protocollo: da capire quanto la Lega possa riuscire dove la FIGC è dovuta scendere a patti. E la strada verso la ripresa è sempre più in salita.