"Ripartiamo dalla prestazione". Rivedi Gattuso dopo il ko del Napoli contro l'Inter

Inter-Napoli è 1-0. Tutto in pochi secondi: il fallo da rigore, il rosso a Insigne e il gol partita di Lukaku. E al termine della gara, Gattuso parla chiaro: "Deve rimanere la prestazione, la sconfitta non ci stava. L'ho sempre detto che l'Inter è una candidata per vincere lo scudetto, è una squadra non solo tecnica ma anche fisica, la mia squadra ha fatto quello che doveva fare. Rimane il rammarico ma dobbiamo ripartire dalla prestazione che abbiamo fatto".

