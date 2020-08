Ripartire da zero a 30 anni. Quali sono le possibili destinazioni di Mario Balotelli?

Mario Balotelli compie 30 anni. E dopo l'esperienza, col senno di poi estremamente negativa, nel suo Brescia è pronto per rimettersi nuovamente in gioco. Ha preso tempo, per il momento, ma dopo i festeggiamenti per la ricorrenza ci sarà tempo e modo per valutare tutto nel dettaglio e scegliere la nuova strada migliore. Le proposte non mancano, anzi. Esotiche o più legate alle rotte convenzionali del calciomercato.

L'Italia e l'Europa - Ad oggi, la squadra che sembra maggiormente interessata è il Besiktas. Il club turco non naviga nell'oro, per usare un eufenismo, e nelle scorse ore ha organizzato un evento pubblico per raccogliere donazioni dai tifosi. Risultato? 10 milioni di euro racimolati in poche ore. Soldi che, nelle idee dei caldi sostenitori della Vodafone Park Arena, dovrebbero servire proprio per convincere Supermario a sposare la causa turca. Ma le opportunità non mancano, come detto: il Cluj campione di Romania vuol farsi un regalo dal respiro internazionale, l'Aris Salonicco potrebbe essere una destinazione affascinante. E poi c'è il Como: il club di Serie C ha ammesso di aver parlato col suo entourage, chissà che Balo non possa decidere di stupire per l'ennesima volta in carriera.

Volare oltreoceano? - La MLS farebbe ponti d'oro per accogliere una stella del suo calibro. E' il tipo di profilo che piace, negli States, soprattutto per il seguito mediatico. E i Los Angeles Galaxy potrebbero avere argomenti interessanti per convincerlo. Infine occhio al Brasile: tanti club verdeoro si sono interessati a lui, soprattutto il Flamengo. Già in passato c'erano stati serrati contatti, anche se l'aspetto economico potrebbe rappresentare un ostacolo. Ma se Balotelli decidesse di provare l'esperienza nella patria del futbol bailado una soluzione sull'ingaggio potrebbe esser facilmente trovata, anche grazie all'ingresso di sponsor attratti dalla sua figura.