Ripresa a giugno, tour de force, no FFP, prima i campionati: tutti i temi dal summit UEFA

E' andato in scena oggi un summit tra il direttivo UEFA, presieduto da Aleksandr Ceferin, i rappresentanti delle 55 Federazioni facenti parte la UEFA e i rappresentanti delegati di club, calciatori e altre istituzioni. Sul tavolo tanti temi: il calendario, la ripresa, le priorità tra campionati e coppe. I contratti, il Fair Play Finanziario e non solo. Tutti temi che Tuttomercatoweb.com ha seguito play by play. Qui sotto un elenco degli articoli di giornata più rilevanti a riguardo, uno per tema. Clicca su ognuno di questi articoli per scoprirne e saperne di più. Quando ripartirà il calcio internazionale?

Tutte le competizioni rinviate o cancellate Clicca qui per la lista

Priorità ai campionati Clicca qui per saperne di più

La Federazione olandese: deadline il 3 agosto Clicca qui per l'anticipazione

El Pais: si riprende a inizio giugno? Il giornale spagnolo: "prime gare a porte chiuse". Clicca qui

A metà aprile summit per i contratti Clicca qui per approfondire sulle proroghe degli accordi

Una gara ogni 72 ore? La FIFPRO dice sì Pronto un tour de force: clicca qui

Interventi straordinari su licenze Lungo comunicato della UEFA sul FFP: clicca qui