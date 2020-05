Ripresa a rischio: dal 18 in molti potrebbero proseguire con le sedute individuali

Repubblica.it fa il punto sulla ripresa in bilico del calcio italiano e ricorda che Figc e Lega chiedono al governo di cambiare il protocollo per poter iniziare gli allenamenti di gruppo. I nodi sono soprattutto la responsabilità civile e penale dei medici sportivi. Poi i ritiri costosissimi e blindati oltre che la quarantena per tutti in caso di un positivo. Ma il tempo è poco, la data prevista per la ripresa della sedute di gruppo è lunedì 18: probabile che molti club continuino con gli allenamenti individuali. In attesa di capire cosa succederà.