Ripresa calcio, attesa anche per il Decreto Rilancio. Il nodo scommesse e del fondo Salva Sport

Il parere del Cts arriverà oggi e con ogni probabilità sarà positivo: sì agli allenamenti di gruppo dal 18. Nel frattempo, però, si cerca di ragionare sui principali problemi da affrontare nel caso in cui ripartisse la fase 2 del calcio.

La questione scommesse - In questo senso - sottolinea Il Messaggero - c'è grande attesa anche per conoscere il testo definitivo del Decreto Rilancio per l'Italia che conterrà le misure economiche per lo sport. C'è il fondo Salva Sport che sarà costituito con lo 0,75% delle scommesse (questa la percentuale dopo un duro scontro). Solo dopo che entrerà in vigore si capirà come verrà suddiviso. Si parla di percentuali sul tipo di scommessa. C'è la cassa integrazione per gli sportivi professionisti con ingaggi fino a 50 mila euro (coinvolgerà 5293 atleti). E poi che c'è il bonus di 600 per i collaboratori sportivi che sarà esteso anche al mese di maggio. Il cda di Sport e salute ha autorizzato ulteriori 12.355 bonifici per l'erogazione del bonus.