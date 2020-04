Ripresa campionati, è sempre più caos: l'ultima a decidere è la Serie A

L'ultima a decidere è la Serie A. Titola così l'edizione odierna di Libero, che analizza il caos sulla ripresa del campionato. La Francia ha già scelto di fermarsi fino a settembre, la Germania domani si riunisce per dare l'ok alla ripartenza e venerdì in Inghilterra arriverà il via libera. In Italia invece siamo bloccati alle polemiche su tutti i fronti. E adesso rischiano pure le Coppe europee.