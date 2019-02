Ripresa da infarto, finale da urlo. Juve malata, il Parma la ferma ancora

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finisce in maniera davvero avvincente il terzo anticipo del 22° turno di Serie A, quello tra Juventus e Parma, appena conclusosi all'Allianz Stadium di Torino. Doppietta per Gervinho e per Cristiano Ronaldo, ma è il finale a regalare emozioni incredibili: in vantaggio di due gol a venti minuti dalla fine, il Parma riapre tutto con un fantastico gol di tacco dell'ivoriano, arrivando persino al pareggio a tempo scaduto. Il Napoli si riporta a -9, la Juve deve recriminare per gli orrori difensivi e la poca attenzione di stasera. Per il Parma un punto importante, che riscatta la brutta sconfitta casalinga contro la SPAL di una settimana fa.

CR16 - Vantaggio meritato e come al solito firmato da Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium di Torino, colpita da un vero e proprio nubifragio, dopo i primi quarantacinque minuti della sfida di stasera tra Juventus e Parma, terzo anticipo della 22^ giornata di Serie A. La Juve prende subito in mano le redini della partita, con il Parma ad agire in contropiede e Gervinho che diventa punto di riferimento di ogni ripartenza: inizialmente tuttavia la manovra bianconera è convincente solo fino alla trequarti, dove tanti errori di misura, complice il campo completamente fradicio, sporcano i tentativi bianconeri. Ronaldo capisce il trend e ci prova dai 30 metri, mettendo in grande difficoltà Sepe, che respinge e chiede l'aiuto di Gagliolo sulla palla vagante. E' il modo giusto per fare male e Kucka prende a esempio il portoghese, andando a concludere dal limite dell'altra area di rigore, ma Perin risponde presente.

CAMBIO DI RITMO - La Juve aumenta la pressione, stringendo il Parma in una zona di campo sempre più ristretta, sfruttando la tecnica e velocità della corsia destra: è proprio Douglas Costa a trovare il pertugio giusto per servire Khedira, che controlla e col sinistro conclude. E' il palo a dirgli di no. Passano un paio di minuti, ed ecco la rete sbloccapartita: Cristiano Ronaldo riceve da Matuidi e conclude violentemente, superando Sepe con la complice ma involontaria deviazione di Iacoponi, che spiazza nettamente il portiere del Parma e manda in bianconeri al comando. Finale di tempo con VAR protagonista: prima rigore concesso alla Juve, poi smentito dalla visione dell'episodio da parte di Giacomelli, si resta sull'1-0.

QUATTRO MINUTI, TRE GOL - Inizio di ripresa che vede il Parma molto più in partita, specie nei primi dieci minuti, dove tuttavia tiri veri e propri non se ne vedono. Al contrario la Juve al primo affondo va ad un passo dal bis: cross da sinistra, terzo tempo perfetto di Khedira e ancora una volta è il palo a salvare Sepe. Che nulla può sul bis di Rugani, che al 62' aumenta il vantaggio bianconero: cross dalla sinistra, Ronaldo allunga di testa e Rugani insacca con freddezza, incrociando col destro. Il Parma reagisce nel miglior modo possibile e con Barillà, pescato ottimamente da Kucka, riapre una sfida destinata a regalare ancora sorpresa. E' Cristiano Ronaldo a riportare i suoi sul doppio vantaggio: altro affondo laterale di Mandzukic, cross perfetto per CR7, che sovrasta Iacoponi e con una poderosa incornata fa tris.

FINALE INIMMAGINABILE - Il Parma fa ancora male quando riesce ad andare al cross: è ancora Kucka a liberarsi sulla corsia di destra, cross sul primo palo dello slovacco e meraviglioso tacco di Gervinho, che taglia, approfitta di una deviazione di Rugani e fa 3-2. Il Parma ci crede e, come spesso gli capita, approfitta di ogni occasione o quasi. Succede anche al terzo minuto di recupero, quando Mandzukic perde ingenuamente un pallone sulla sinistra dell'area di rigore, Inglese può andare sulla linea di fondo e crossare per l'accorrente compagno di reparto, Gervinho, che di destro tira forte e piega le mani a Perin, regalando un finale difficilissimo da digerire per Allegri e i suoi.