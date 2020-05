Ripresa del calcio e date della A: la Lega non vedrebbe bene la ripartenza il 20

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle date della ripartenza possibile e probabile che oggi alle 18:30 sarà discussa in conference call tra il Ministro Spadafora e tutte le componenti del calcio guidate da Gravina. La Lega di A non vedrebbe di buon occhio una ripartenza fissata per il 20 giugno perché sarebbe costretta a sacrificare la Coppa Italia e vedrebbe diminuire le chance di recuperare gare eventualmente rinviate per stop a causa di eventuali casi Covid.