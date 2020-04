Ripresa del calcio in nove punti: prima del via definitivo ci sarà un nuovo protocollo

La Gazzetta dello Sport indica le nove tappe che divideranno i prossimi giorni di lavoro dalla ripresa del calcio italiano. Presto ci sarà il protocollo, nella prossima settimana la scrittura finale. Poi il Governo valuterà se dare il via libera, a seguire, in caso di ok, doppio esame del tampone. Quarto punto: altri test a gruppi differenziati, cardiaci e polmonari. Ripresa sfalsata tra A, B e C, centro sportivo chiuso con la squadra riunita senza contatti con l'esterno. Settimo punto: nella prima settimana di lavori, almeno un metro di distanziamento tra i protagonisti. A seguire, allenamenti a pieno regime e infine un nuovo protocollo con nuove norme per il ritorno alle partite.