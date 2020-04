Ripresa del calcio, nessuna comunicazione all'Atalanta su stadio neutro. Brescia pronto alla B

Stadi neutri o partite nei propri impianti? "Un campionato senza gare al Nord è una possibilità", ha detto Gabriele Gravina, numero uno della FIGC. Detto che Milan e Inter sostengono la tesi che si possa giocare a San Siro, l'Atalanta non ha avuto indicazioni in merito e non ha preso in considerazione di giocare altrove, spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Di andare in B non me ne frega nulla, ci vado domani", ha detto invece Massimo Cellino, Presidente del Brescia, per il quale il problema stadio non si pone. "Il campionato può chiudersi qui", ha ammesso a Radio 24.