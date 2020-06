Ripresa di Serie A amara per Belotti: Sepe lo ipnotizza dagli undici metri

E' una ripresa di Serie A amara per Andrea Belotti, che poc'anzi ha fallito l'occasione di riportare in vantaggio il suo Torino nella sfida contro il Parma: per i granata calcio di rigore fischiato, in maniera limpida e senza nessuna protesta né necessità di andare al VAR, per fallo di Iacoponi su Edera dopo miracolo di Sepe sullo stesso numero 20 granata. Esecuzione pessima quella dell'attaccante della Nazionale tuttavia, Sepe festeggia il rientro in campo con il secondo rigore parato della sua stagione.