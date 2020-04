Ripresa Serie A: ieri sul tavolo solo in relazione agli stipendi. In attesa degli eventi

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport fa il punto su quella che dovrebbe essere la ripresa del campionato. In sede di assemblea straordinaria di Lega Calcio di A di ieri, il tema è stato affrontato ma solo in rapporto all'argomento stipendi. Per il resto la Lega segue con UEFA, FIGC ed ECA l'evoluzione dello scenario sanitario. Tutti i club sono concordi, così come le altre istituzioni, di dare priorità assoluta alla salute ed entro settimana arriveranno nuove norme della FIGC a tutela e a controllo dei protagonisti.